Війна — день 635: окупанти штурмують на сході, а ЗСУ перерізають логістику росіян

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту. Окупанти особливо активно проявляють себе на ділянці Куп’янськ-Сватово-Кремінна, а також біля Авдіївки. ЗСУ своєю чергою атакують біля Бахмута, на Запорізькому напрямку та мають успіхи на лівому березі Херсонщини. Водночас із настанням холодів активність бойових дій може впасти, хоча у ЗСУ кажуть, що використовують холодну пору року, щоб перерізати логістичні маршрути та зробити перебування окупантів на території нашої країни максимально нестерпним.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни повідомляють про те, що над містом Електросталь на схід від москви ППО збила дрон, який летів у бік російської столиці.

З даними за 17 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 632: ВСУ нарешті відтісняють ворога на лівому березі Херсонщини

Про те, що відбувалося 18 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 633: масштабна атака дронів, спроби штурмів окупантами Авдіївки та успіхи ЗСУ на Херсонщині

Інформацію за 19 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 634: ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, війська росії тиснуть на сході