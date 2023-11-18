Війна — день 633: окупанти намагаються помститися за успіхи ЗСУ на Херсонщині

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 18 листопада 2023 року. Головною новиною на сьогоднішній день стало довгоочікуване просування українських військових на лівий берег Херсонської області. Крім того, надихнулися українці та наміром влади зробити так, щоб злети МиГів не паралізували роботу бізнесу на кілька годин.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна перебуває під атакою російських дронів, тривогу оголошено у низці регіонів, були повідомлення про вибухи. Чекаємо на ранкове зведення Повітряних сил ЗСУ.

росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня, але переговори щодо їх відновлення продовжуються, — представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Інформацію за 15 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 630: окупанти наступають на сході, а ЗСУ закріплюються на лівому березі Дніпра

З даними за 16 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 631: українцям показали Black box ГУР, а росіяни використовують заборонену зброю

Про те, що відбувалося 17 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 632: ЗСУ нарешті відтісняють ворога на лівому березі Херсонщини