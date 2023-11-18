Наслідки нічної атаки на Україну: є приліт в енергооб’єкт, у двох областях спалахнули пожежі (фото)

Відомо про наслідки удару у двох областях

Росіяни масовано атакували Україну "шахедами" — наша ППО збила 29 із 38 запущених ворогом безпілотників. Проте, на жаль, є і влучання.

Як повідомили Сили оборони півдня, у південних регіонах було збито 8 ударних дронів. Миколаївська область — 6 і по одному в Херсонській та Одеській областях.

"На жаль, в Одеському районі сталося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, він госпіталізований", — йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа у Запоріжжі. Як поінформував голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко, з 20:10 до 21:42 17 листопада ворог випустив по обласному центру 8 безпілотників – 4 вдалося знищити.

"В результаті атаки спалахнула пожежа на об’єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила", — написав він у Telegram.

Малашко додав, що за добу 17 листопада окупанти завдали 155 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 124 артобстріли, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗВ-обстрілів та авіаційний удар. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир).

Як повідомляв "Телеграф", 10 "шахедів" під ранок 18 листопада ворог направив на Київ. При цьому росіяни запустили їх за складним маршрутом, БПЛА, щоб дістатися столиці, подолали майже 1000 км. Однак складні маневри ворога не завадили нашій протиповітряній обороні: всі повітряні цілі були збиті на підступах до Києва.