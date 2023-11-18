Бульвар Зеленського та багато іншого: для переселенців в Україні побудували "американське селище" (фото та відео)

Жителі відгукуються про селище з великою подякою

Під Києвом американський бізнесмен та благодійник Дел Лой Хенсон збудував селище для переселенців. Він виглядає як американське передмістя і там живуть люди, які втратили житло на окупованих територіях, або внаслідок бойових дій.

Поки що населення селища становить кілька сотень людей. Однак незабаром мешканців буде більше — будівництво ще триває, розповів журналіст Денис Казанський.

Люди мають змогу безкоштовно жити там 5 років. Переселенцям надали не лише квартири, а й меблі, і навіть посуд. Також є можливість безкоштовно харчуватися у місцевій їдальні. У містечку є бульвар Зеленського та бульвар Ющенка.

Бульвар Зеленського

Бульвар Ющенка

Як розповіла директор волонтерського фонду "До України з любов’ю" Тетяна Рябоволова, містечко почало заселятися 21 жовтня. Відбір жителів відбувався з липня, за цей час надійшло понад 7 тисяч звернень. Насамперед у містечко заселяють тих, хто втратив у цій війні члена сім’ї — військового, чи громадянського, інвалідів, одиноких матерів. Комісія, яка приймає рішення про заселення, складається з 8 людей — 4 з української та 4 з американської сторони. Одна з важливих умов проживання – працездатні люди мають працювати.

Мешканка містечка Ольга розповіла, що вони – родина з Бахмута – вона, чоловік, маленька дочка та батьки. Жінка назвиває селище дивом. За її словами, їм надали все, що вони втратили вдома — аж до постільної білизни та рушників. Все в містечку продумано для зручності людей і створене з любов’ю.

"Найбільше вразило ось що. Американець, який не має до України жодного стосунку і про якого тут раніше навіть не чули, збудував для людей ціле місто. Витратив 20 млн доларів, хоча міг би цього не робити і його за це ніхто не засудив би", — поділився враженнями Казанський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переселенці мають право на отримання субсидії, навіть якщо вони не мають підписаного договору на оренду житла. У такому разі потрібен додатковий документ — довідка ВПО про реєстрацію за цією адресою проживання.