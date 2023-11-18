Бульвар Зеленского и многое другое: для переселенцев в Украине построили "американский поселок" (фото и видео)

Жители отзываются о поселке с большой благодарностью

Под Киевом американский бизнесмен и благотворитель Дел Лой Хенсон построил поселок для переселенцев. Он выглядит как американский пригород и там живут люди, потерявшие жилье на оккупированных территориях, или в результате боевых действий.

Пока население поселка составляет несколько сотен человек. Однако вскоре жителей будет больше — строительство еще идет, рассказал журналист Денис Казанский.

Люди имеют возможность бесплатно жить там 5 лет. Переселенцам предоставили не только квартиры, но и мебель, и даже посуду. Также есть возможность бесплатно питаться в местной столовой. В городке есть бульвар Зеленского и бульвар Ющенко.

Бульвар Зеленского

Бульвар Ющенко

Как рассказала директор волонтерского фонда "До України з любов`ю" Татьяна Рябоволова, городок начал заселяться 21 октября. Отбор жителей шел с июля, за это время поступило больше 7 тысяч обращений. Прежде всего, в городок заселяют тех, кто потерял в этой войне члена семьи — военного, или гражданского, инвалидов, одиноких матерей. Комиссия, которая принимает решение о заселении состоит из 8 людей — 4 с украинской и 4 с американской стороны. Одно из важных условий проживания — трудоспособные люди должны работать.

Жительница городка Ольга рассказала, что они — семья из Бахмута — она, муж, маленькая дочь и родители. Она назвала поселок чудом. По ее словам, им предоставили все, чего они лишились дома — вплоть до постельного белья и полотенец. Все в городке продумано для удобства людей и создано с любовью.

"Больше всего поразило вот что. Американец, который не имеет к Украине никакого отношения и о котором тут раньше даже не слышали, построил для людей целый город. Потратил 20 млн долларов, хотя мог бы этого не делать и его за это никто бы не осудил", — поделился впечатлениями Казанский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что переселенцы имеют право на получение субсидии, даже если у них нет подписанного договора на аренду жилья. В таком случае требуется дополнительный документ — справка ВПЛ о регистрации по этому адресу проживания.