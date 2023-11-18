На Київщині масово та надовго відключать світло: графік

Світла не буде одразу в кількох населених пунктах

У понеділок, 20 листопада, на території Великодимерської громади розпочнуться тривалі відключення світла. Таким чином фахівці підвищують надійність електропостачання та намагаються попередити виникнення аварій у майбутньому.

Про графік відключень повідомляється у Телеграм-каналі "Трибуна — Бровари". Сотні абонентів доведеться досить тривалий час провести без світла, тому жителям громади радяться підготуватися до цього.

Так, для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" проводитиме ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт відбудеться відключення електроенергії одразу у кількох населених пунктах Великодимерської громади.

Відомо, що без світла залишаться мешканці деяких вулиць у селах Богданівка, Тарасівка, Вільне, Шевченкове, Захарівка та Бобрик. Електроенергії тут не буде з 8:00 до 18:00.

Повідомляється, що без електропостачання залишаться у понеділок, 20 листопада, наступні адреси:

Богданівка: вулиці Богдана Хмельницького, Висока, Гайова, Горького, Горького пров., Заліська, Заліський, Кримця, Ланова, Леніна, Лісова, Лісовий, Ломоносова, Молодіжна, Олександра Терещенка, Олімпійська, Подильна, Пушкіна, Садова, Хоменка, Хутірська, Юнацька.

Бобрик: вулиця Лесі Українки.

Шевченкове: вулиці Вокзальна, Кукси Миколи.

Тарасівка: вулиці 9 Січня, 9 Січня пров., Космонавтів, Космонавтів пров., Лесі Українки, Лугова, Нова, Новий, Патона, Польова, Привокзальна, Садова, Травнева, Франка, Шевченка.

Вільне: вулиці Польова, Садова, Сонячна, Шевченка.

Захарівка: вулиці 8 Березня, Лісова.

Список адрес

Населені пункти, які залишаться без світла

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що електростанціям буде потрібна підтримка: "Укренерго" розповіли, чи загрожує українцям блекаут. В Україні найближчими тижнями не планують запроваджувати відключення електроенергії, а ймовірність загальнонаціонального блекауту "можна розглядати лише умовно".

Також "Телеграф" публікував інтерв’ю з народним депутатом Сергієм Нагорняком, членом парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він розповів про те, як захищено енергетичну інфраструктуру, які регіони перебувають у зоні ризику і чи буде в будинках українців тепло.