Якщо немає світла: як заряджати ноутбук від повербанку

Є декілька важливих порад для користування

Через російські обстріли цієї зими українці можуть зіткнутись з постійними відключеннями світла. Якщо у людей є генератор, то це спрощує дистанційну роботу, але треба правильно підготовити його до зими. Окрім того, ноутбук можна заряджати за допомогою повербанку.

Обираючи повербанк, треба звертати на певні моменти, які можна дізнатись на сайті New Voice.

Переконатися, що повербанк підтримує вихідні параметри, які необхідні для вашого ноутбука. Інформація про потужність повербанку зазвичай вказана на його корпусі або в інструкції.

Подивитись відповідність портів . Порт USB-C тепер є стандартним способом підключення ноутбуків до зарядних пристроїв. Через це більшість повербанків мають ідентичний вихід USB C, який дозволяє заряджати ноутбуки. Але якщо ваш ноутбук є старішою моделлю, вам потрібно переконатися, що зарядний порт сумісний із повербанком, який ви хочете використовувати.

. Порт USB-C тепер є стандартним способом підключення ноутбуків до зарядних пристроїв. Через це більшість повербанків мають ідентичний вихід USB C, який дозволяє заряджати ноутбуки. Але якщо ваш ноутбук є старішою моделлю, вам потрібно переконатися, що зарядний порт сумісний із повербанком, який ви хочете використовувати. Спостерігати за зарядом. Після завершення зарядки відключіть зарядний пристрій від ноутбука і зберігайте його у безпечному місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які електроприлади не можна вмикати в подовжувач.