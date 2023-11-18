На Киевщине массово и надолго отключат свет: график

Света не будет сразу в нескольких населенных пунктах

В понедельник, 20 ноября, на территории Великодымерской громады начнутся длительные отключения света. Таким образом специалисты повышают надежность электроснабжения и стараются предупредить возникновение аварий в будущем.

О графике отключений сообщается в Телеграм-канале "Трибуна — Бровары". Сотням абонентов придется достаточно длительное время провести без света.

Так, для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить ремонтные работы. В связи с выполнением этих работ произойдет отключение электроэнергии сразу в нескольких населенных пунктах Великодымерской громады.

Известно, что без света останутся жители некоторых улиц в селах Богдановка, Тарасовка, Вольное, ЗАхаровка, Шевченково и Бобрик. Электроэнергии здесь не будет с 8.00 до 18.00.

Сообщается, что без электроснабжения останутся в понедельник, 20 ноября, следующие адреса:

Богдановка: улицы Богдана Хмельницкого, Высокая, Гаевая, Горького, Горького пер., Залесская, Залесский, Крымца, Лановая, Ленина, Лесная, Лесной, Ломоносова, Молодежная, Александра Терещенко, Олимпийская, Подильная, Пушкина, Садовая, Хоменко, Хуторская, Юношеская.

Бобрик: улица Леси Украинки.

Шевченково: улицы Вокзальная, Куксы Николая.

Тарасовка: улицы 9 Января, 9 Января пер., Космонавтов, Космонавтов пер., Леси Украинки, Луговая, Новая, Новый, Патона, Полевая, Привокзальная, Садовая, Майская, Франко, Шевченко.

Вольное: улицы Полевая, Садовая, Солнечная, Шевченко.

Захаровка: улицы 8 Марта, Лесная.

Список адресов

Населенные пункты, которые останутся без света

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что электростанциям будет нужна поддержка: в "Укрэнерго" рассказали, грозит ли украинцам блэкаут. В Украине в ближайшие недели не планируют вводить отключения электроэнергии, а вероятность общенационального блэкаута "можно рассматривать лишь условно".

Также "Телеграф" публиковал интервью с народным депутатом Сергеем Нагорняком, членом парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он рассказал о том, как защищена энергетическая инфраструктура, какие регионы находятся в зоне риска и будет ли в домах украинцев тепло.