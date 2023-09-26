Если нет света: как заряжать ноутбук от повербанка

Есть несколько важных советов для использования

Из-за российских обстрелов этой зимой украинцы могут столкнуться с постоянными отключениями света. Если у людей есть генератор, то это упрощает дистанционную работу, но нужно правильно подготовить его к зиме. Кроме того, ноутбук можно заряжать с помощью повербанка.

Выбирая повербанк, следует обращать на определенные моменты, которые можно узнать на сайте New Voice.

Убедитесь, что повербанк поддерживает исходные параметры, которые необходимы для вашего ноутбука. Информация о мощности повербанка обычно указана на его корпусе или инструкции.

Посмотреть соответствие портов . Порт USB-C теперь является стандартным способом подключения ноутбуков к зарядным устройствам. Поэтому большинство повербанков имеют идентичный выход USB C, который позволяет заряжать ноутбуки. Но если ваш ноутбук является более старой моделью, вам нужно убедиться, что зарядный порт совместим с повербанком, который вы хотите использовать.

. Порт USB-C теперь является стандартным способом подключения ноутбуков к зарядным устройствам. Поэтому большинство повербанков имеют идентичный выход USB C, который позволяет заряжать ноутбуки. Но если ваш ноутбук является более старой моделью, вам нужно убедиться, что зарядный порт совместим с повербанком, который вы хотите использовать. Наблюдать за зарядом. После завершения зарядки отключите зарядное устройство от ноутбука и храните его в безопасном месте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие электроприборы нельзя включать в удлинитель.