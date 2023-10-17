Если нет света: главные правила для стирки вещей вручную

Смешивать цветные вещи нельзя

При отключении света есть ситуации, когда срочно нужно постирать одежду вручную. Чтобы не испортить некоторые вещи, следует соблюдать правила, которые помогут справиться с этой проблемой.

Что делать, как выбрать моющее средство и правильно отсортировать одежду, можно узнать на сайте "Главред".

Как выбрать моющее средство для одежды

В приоритете для ручной стирки нужно взять жидкое средство, подходящее для большинства вещей. А для очень деликатных, таких как кружево, шелк, шерсть или вязаное полотно, стоит смотреть на информацию на упаковке (чтобы там было указано, чтобы это средство можно было использовать для вышеупомянутых вещей).

Для шелка и кружева выбирайте средства, не требующие дополнительного полоскания.

Для стирки из шелка или трикотажа можно использовать средства с ланолином.

Как сортировать одежду

первый этап – светлые вещи;

второй этап — более темная одежда;

третий этап – самые темные вещи.

Если вы будете стирать в большом тазике, лучше стирать каждую вещь по отдельности. Это делается для того, чтобы вещи не "забрали" на себя цвет другой одежды.

Особенно стоит быть внимательными, если какую-то яркую вещь вы стираете впервые.

Как правильно стирать вещь вручную

набрать воду в два таза — один для стирки, другой для полоскания; добавить в первый таз моющее средство. Его следует добавлять в расчете 1 чайная ложка на одну вещь; постирать каждую вещь раздельно. Если она щепетильная, то нельзя ее сильно тереть, чтобы не повредить. прополоскать выстиранную вещь во втором тазу с водой;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как влажную обувь можно высушить буквально за полчаса.