Якщо немає світла: головні правила для прання речей вручну

Змішувати кольорові речі не можна

При відключенні світла є ситуації, коли терміново треба випрати одяг вручну. Аби не зіпсувати деякі речі, варто дотримуватись правил, які допоможуть справитись з цією проблемою.

Що робити, як вибрати мийний засіб та правильно посортувати одяг, можна дізнатись на сайті "Главред".

Як вибрати мийний засіб для одягу

В пріоритеті для ручного прання треба взяти рідкий засіб, який підходить для більшості речей. А для дуже делікатних, таких як мереживо, шовк, шерсть або в'язане полотно — варто дивитись на інформацію на упаковці (щоб там було вказано, аби цей засіб можна було використовувати для вищезазначених речей).

Для шовку і мережива обирайте ті засоби, які не потребують додаткового полоскання.

Для прання речей з шовку або трикотажу можна використовувати засоби з ланоліном.

Як сортувати одяг

перший етап — світлі речі;

другий етап — темніший одяг;

третій етап — найтемніші речі.

Якщо ви будете прати у великому тазику, краще прати кожну річ окремо. Це робиться для того, аби речі не "забрали" на себе колір іншого одягу.

Особливо варто бути уважними, якщо якусь яскраву річ ви перете вперше.

Як правильно прати річ вручну

набрати воду у два тази — один для прання, інший для полоскання; додати у перший таз мийний засіб. Його варто додавати у розрахунку 1 чайна ложка на одну річ; випрати кожну річ окремо. Якщо вона делікатна, то не можна її сильно терти, щоб не пошкодити. прополоскати випрану річ у другому тазу з водою;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вологе взуття можна висушити буквально за пів години.