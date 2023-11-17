"Рівень ППО дозволяє": Зеленський зробив нову заяву щодо повітряних тривог через МіГ

Це важливо для мільйонів українців

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі щодо засідання Ставки головнокомандувача, яку провели 17 листопада. Зокрема, глава держави пояснив резонансне доручення по ворожим МіГ.

Про це президент розповів під час традиційного вечірнього відеозвернення. Так, за словами Зеленського, рівень ППО України та готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Саме тому він дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу з реагування на носіїв "Кинджалів".

Наразі військові ще не ухвалили рішення з цього приводу, але Зеленський зазначив, що воно важливе для мільйонів українців.

Також президент розповів, що важливі доповіді були щодо ситуації на конкретних фронтових напрямках: Донецький, Харківський, південні напрямки. Доповідали Главком та генерали Сирський, Тарнавський, Москальов, Содоль.

"Дякую кожному нашому воїну", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги у Києві та інших містах припиняє роботу наземний громадський транспорт, а також наземні гілки метро. Окрім цього, закриваються торгові центри, кафе, ресторани, банки, лікарні та інші установи, припиняється навчальний процес у всіх закладах освіти. Іноді повітряна тривога через злети російських літаків МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал", затягується на кілька годин.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може ".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський підтвердив успіхи ЗСУ у Херсонській області. Президент показав перші фото із Лівого берега.