Укр

Война — день 633: оккупанты пытаются отомстить за успехи ВСУ на Херсонщине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 18 ноября 2023 года. Главной новостью на сегодняшний день стало долгожданное продвижение украинских военных на левый берег Херсонской области. Кроме того, воодушевились украинцы и намерением власти сделать так, чтобы взлеты МиГов не парализовали работу бизнеса на несколько часов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина находится под атакой российских дронов, тревога объявлена в ряде регионов, были сообщения о взрывах. Ждем утренней сводки Воздушных сил ВСУ.

россия фактически заморозила обмен пленными с Украиной с августа, но переговоры по их возобновлению продолжаются, — представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Информацию за 15 ноября смотрите по ссылке: Война — день 630: оккупанты наступают на востоке, а ВСУ закрепляются на левом берегу Днепра

С данными за 16 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 631: украинцам показали "Black box" ГУР, а россияне используют запрещенное оружие

О том, что происходило 17 ноября, читайте в материале: Война — день 632: ВСУ наконец оттесняют врага на левом берегу Херсонщины