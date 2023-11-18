Война — день 633: оккупанты пытаются отомстить за успехи ВСУ на Херсонщине

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 18 ноября 2023 года. Главной новостью на сегодняшний день стало долгожданное продвижение украинских военных на левый берег Херсонской области. Кроме того, воодушевились украинцы и намерением власти сделать так, чтобы взлеты МиГов не парализовали работу бизнеса на несколько часов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина находится под атакой российских дронов, тревога объявлена в ряде регионов, были сообщения о взрывах. Ждем утренней сводки Воздушных сил ВСУ.

россия фактически заморозила обмен пленными с Украиной с августа, но переговоры по их возобновлению продолжаются, — представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Информацию за 15 ноября смотрите по ссылке: Война — день 630: оккупанты наступают на востоке, а ВСУ закрепляются на левом берегу Днепра

С данными за 16 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 631: украинцам показали "Black box" ГУР, а россияне используют запрещенное оружие

О том, что происходило 17 ноября, читайте в материале: Война — день 632: ВСУ наконец оттесняют врага на левом берегу Херсонщины