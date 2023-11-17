"Уровень ПВО позволяет": Зеленский сделал новое заявление насчет воздушных тревог из-за МиГ

Это важно для миллионов украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали о заседании Ставки главнокомандующего, которую провели 17 ноября. В частности, глава государства объяснил резонансное поручение по вражеским МиГам.

Об этом президент рассказал во время традиционного вечернего видеообращения. Так, по словам Зеленского, уровень ПВО Украины и готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Именно поэтому он дал сегодня отдельное поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "Кинжалов".

В настоящий момент военные еще не приняли решения по этому поводу, но Зеленский отметил, что оно важно для миллионов украинцев.

Также президент рассказал, что важные доклады были по ситуации на конкретных фронтовых направлениях: Донецкая, Харьковская, южные направления. Докладывали Главком и генералы Сырский, Тарнавский, Москалев, Содоль.

"Спасибо каждому нашему воину", — сказал Зеленский.

Напомним, что во время воздушной тревоги в Киеве и других городах прекращает работу наземный общественный транспорт, а также наземные ветки метро. Кроме этого, закрываются торговые центры, кафе, рестораны, банки, больницы и другие учреждения, прекращается учебный процесс во всех заведениях образования. Порой воздушная тревога из-за взлетов российских самолетов МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал", затягивается на несколько часов.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский подтвердил успехи ВСУ в Херсонской области. Президент показал первые фото с Левого берега.