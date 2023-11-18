Последствия ночной атаки на Украину: есть прилет в энергообъект, в двух областях вспыхнули пожары (фото)

Известно о последствиях удара в двух областях

Россияне массированно атаковали Украину "шахедами" — наша ПВО сбила 29 из 38 запущенных врагом беспилотников. Однако, к сожалению, есть и попадание.

Как сообщили Силы обороны юга, в южных регионах было сбито 8 ударных дронов. Николаевская область — 6 и по одному в Херсонской и Одесской областях.

"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован", — сказано в сообщении.

Кроме того, в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в Запорожье. Как проинформировал глава областной военной администрации Юрий Малашко, с 20:10 до 21:42 17 ноября, враг выпустил по областному центру 8 беспилотников – 4 удалось уничтожить.

"В результате атаки загорелся пожар на объектах инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала", — написал он в Telegram.

Малашко добавил, что за сутки 17 ноября оккупанты нанесли 155 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 124 артобстрела, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗО-обстрелов и авиационный удар. Поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир).

Как сообщал "Телеграф", 10 "шахедов" под утро 18 ноября, враг направил на Киев. При этом россияне запустили их по сложному маршруту, БПЛА, чтобы добраться до столицы, преодолели чуть ли не 1000 км. Однако сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне: все воздушные цели были сбиты на подступах к Киеву.