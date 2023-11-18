Враг атаковал Киев десятком "шахедов" и применил хитрость: последствия ночного удара по Украине

Это вторая атака на Киев в ноябре

Под утро субботы, 18 ноября, россия снова атаковала Украину. В 4:12 воздушная тревога стремительно охватила восемь областей в северной части Украины, включая Киевскую область. Враг атаковал Киев "шахедами".

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об угрозе применения баллистического вооружения с севера. Мониторинговые паблики писали, что еще до объявления тревоги взрыв прозвучал на Черниговщине, также сообщалось, что взрыв слышали в Староконстантинове Хмельницкой области. Вероятно, это был результат работы ПВО. Официальной информацию по этому поводу пока не было. По состоянию на 6:20 небо над Украиной чистое.

В то же время враг попытался беспилотниками атаковать Киев. Это — вторая атака БПЛА на столицу за этот месяц.

"Вторая атака вражеских беспилотников по Киеву за этот месяц. Дроны противника (по предварительным данным – баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БпЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне. Силами и средствами ПВО все воздушные цели – почти десяток – были поражены на подступах к Киеву", — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Как писал "Телеграф", в ночь на 17 ноября россияне также массированно атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Взрывы слышали в нескольких областях.