"Шахед" не пройдет: силы ПВО уничтожили почти три десятка вражеских беспилотников над Украиной ночью

Страна-террорист не перестает атаковать мирные города

С 20 часов 17 ноября по 4 часа субботы, 18 ноября, россияне атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск — рф) ударными БпЛА типа "Shahed". Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников, 29 из них были сбиты силами ПВО, но в Одесской области есть прилет.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины. Уточняется, что "шахеды" атаковали в несколько волн группами, в разных регионах Украины.

В Воздушных силах проинформировали, что к отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Как сообщили Силы обороны юга, южные регионы враг также атаковал "шахедами". Силами противовоздушной обороны там было уничтожено 8 дронов: Николаевская область — 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях.

"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", — говорится в сообщении.

Напомним, мониторинговые паблики писали, что минувшей ночью взрыв слышали в Староконстантинове Хмельницкой области и на Черниговщине. Судя по всему, это была работа ПВО.

Кроме того, около 10 "шахедов" враг направил на Киев. При этом россияне запустили их по сложному маршруту, БПЛА, чтобы добраться до столицы, преодолели чуть ли не 1000 км. Однако сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне: все воздушные цели были сбиты на подступах к Киеву.

Как писал "Телеграф", это вторая подряд неспокойная ночь — 17 ноября россияне также массированно атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Взрывы слышали в нескольких областях.