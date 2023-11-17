Летели в сторону Киевщины: враг атаковал Украину "шахедами", взрывы слышали в разных областях

О последствиях атаки позже сообщат в Воздушных силах ВСУ

В ночь на 17 ноября россияне снова массированно атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Взрывы слышали в нескольких областях.

"Телеграф" собрал информацию о последствиях ночной атаки. Предварительно, ПВО сработало по беспилотникам в трех областях.

Воздушные силы ВСУ сообщили о вылете "шахедов" ближе к полуночи, после чего тревога начала "расползаться" по территории Украины.

После полуночи о взрывах сообщили в Хмельницкой области. По данным местных властей, там отработали силы ПВО. Предварительно, вражеские "шахеды" летели в сторону Староконстантинова.

Также о взрывах и работе ПВО сообщали в Одесской области. По даннім мониторинговых пабликов, дрон двигался по северо-западному курсу неподалеку от разграничения с Николаевской областью. Официальных комментариев от местных властей не было.

Дальше "шахеды" взяли курс на север, после чего по ним работать начали и в Киевской области. По предварительным данным, беспилотники уничтожили, когда они двигались в сторону Фастова.

По состоянию на 6:30 в Украине тревога не объявлена, все воздушные цели ликвидированы. Позже в сводке Воздушных сил ВСУ будет детальная информация о ночных событиях.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 16 ноября враг также атаковал Украину "шахедами",