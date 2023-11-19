ЗСУ продовжують операцію на лівому березі Херсонщини: подробиці та карта боїв

ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки

Українські військові продовжують операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Також Сили оборони України стримують атаки ворога на інших ділянках фронту.

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 18 листопада не досягли підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на куп’янському напрямку поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Петропавлівки (7 км). на схід від Куп’янська), Іванівки (20 км на південний схід від Купаїнська) і в напрямку Лиману поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної) і на північ від Серебрянки (10 км на південний захід від Кремінної).

Крім того, 18 листопада українські війська почали штурм поблизу Бахмута, але не зробили жодного заявленого чи підтвердженого просування. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Також 18 листопада російські війська продовжили наступальні дії навколо Авдіївки та здобули незначні підтверджені територіальні здобутки. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південно-східній околиці Авдіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські напади на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки), Степового та Авдіївки, на південь від Тоненького та біля Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки).

Крім того, за даними аналітиків, російські війська нещодавно незначно просунулися на захід і південний захід від Донецька в Мар’їнці. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що російські війська досягли обмежених територіальних здобутків у північно-західній частині Мар’їнки. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки (9 км на південний захід від Донецька). Український Генштаб також зазначив, що українські сили відбили атаку на південь від Водяного (5 км на північний схід від Вугледара).

Також 18 листопада українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але не робили жодного заявленого чи підтвердженого просування. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Українські війська продовжували бойові дії на лівому березі Херсонської області. У Генштабі України повідомили, що українські війська утримують позиції на сході берегової частини Херсонської області. Російський блогер стверджував, що українські сили за артилерійської підтримки безуспішно атакували поблизу Пойми, Піщанівки та з Кринок. Російські мілблогери стверджували, що українські сили продовжують перекидати додатковий особовий склад піхоти на східний берег. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили 12 атак росії на східному березі Херсонської області.

Як повідомляв "Телеграф", 17 листопада ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про успіхи Сил оборони на лівобережжі Херсонщини. Пресслужба Морської піхоти ЗСУ повідомила, що внаслідок заздалегідь спланованих заходів Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонщині. У ході операції морпіхам вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Як раніше коментувала прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, йдеться про бойові дії на лінії від 3 до 8 км від зрізу води вздовж усього берега Дніпра.