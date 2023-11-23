В Україні знову дефіцит електрики: треба економити, названо критичні години

Щоб уникнути відключень, українцям варто відповідально споживати електроенергію

Зниження температури повітря збільшило навантаження на енергосистему України та вносить зміни особливо споживання. В "Укрєнерго" розповіли, що станом на ранок 23 листопада через погодні умови відключено чотири населені пункти у Чернігівській області.

Через обстріл зафіксовано нові пошкодження мереж обленерго у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Така інформація з’явилася на Telegramm-каналі компанії.

Крім того, через бойові дії та інші причини без світла залишаються 409 населених пунктів. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

В "Укренерго" зазначили, що за останній тиждень похолоднішало на 6°C. Споживання електроенергії країни за цей час збільшилося на 11% і продовжує зростати. Для енергосистеми це дуже стрімке і відчутне зростання навантаження.

У середу, 22 листопада, на прохання "Укренерго" оператори системи передачі Румунії, Словаччини та Польщі надали екстрену допомогу енергосистемі України.

У четвер, 23 листопада, експорт здійснювався дуже незначним обсягом і виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії. Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 4022 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 609 МВт. Технічно можлива максимальна потужність 1200 МВт.

Щоб задовольнити такий попит, необхідно, щоб у системі працювало додатково ще 1 атомний блок і 2-3 блоки теплоелектростанцій.

У зв’язку з цим енергетики звернулися до громадян з проханням максимально заощаджувати електроенергію, особливо в пікові години.

"Влітку ми просили вас максимально економити ввечері після 19:00. Тепер найкритичніший годинник — з 17:00 до 19:00 , а потреба в раціональному економному споживанні є з 9:00 до 19:00", — зазначили в "Укренерго" .

Енергетики також розповіли, що є три основні причини дефіциту:

збільшення споживання через похолодання;

підвищена аварійність блоків електростанцій;

недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС

Наголошується, що диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту.

Для економії електроенергії українців просять не включати одночасно потужні електроприлади. Крім того, енергетики закликають зменшити час роботи обігрівачів та бойлерів. Також громадян просять вимикати світло у порожніх приміщеннях та переносити прання на нічний час доби.

"З огляду на особливості зимового споживання, ми насамперед звертаємося до співробітників офісів, підприємств та великих організацій. Раціональне використання електроенергії протягом робочого дня взимку не лише зменшить ваші рахунки, а й підтримає ослаблену ударами країни-терориста енергосистему", — додали в компанії.

Раніше Телеграф повідомив, що українські інтернет-провайдери готуються до можливих відключень електроенергії. Для цього компанії продовжують переходити на енергозберігаючі мережі.