Температура опускається, споживання зростає: українців знову закликали заощаджувати електрику

Холоди знову б’ють з енергоспоживання

Через похолодання в Україні зросло споживання електрики, а тому українців знову закликали заощаджувати.

Як йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", влітку найбільш завантаженими періодами на добу був годинник після 19:00 до 22:00, але тепер навантаження змістилося на період з 17 до 19 години. Також є потреба у раціональному споживанні електрики з 9 до 19 години.

За останній тиждень температура впала на 6 градусів, а споживання електрики зросло на 11%. Оскільки за літо Україна не відремонтувала всі блоки на теплових електростанціях, а також втратила резерв у вигляді ЗАЕС, то отримувати ресурси для запасу вона не має змоги.

В "Укренерго" нагадали, що взимку споживання електрики є вищим, оскільки люди частіше використовують його для обігріву і раніше включають світло. І чим нижче падатиме температура, тим більше буде навантаження на енергомережу.

Компанія зазначає, що поки що серйозного дефіциту не виникає, проте чим свідоміше українці користуватимуться ресурсами, тим легше енергосистемі буде впоратися з холодами.

"Споживаємо електроенергію ощадливо протягом дня — з 9-00 до 19-00. Все, що можна не вмикати — не вмикаємо, все зайве — вимикаємо. Особливо уважно — з 17-00 до 19-00. В цей час дуже просимо мінімально використовувати енергоємні електроприлади. Якщо робочий день закінчується, а приміщення вже добре нагрілись — прохання раніше вимикати електричний обігрів. І звісно, вимикати світло, коли ви виходите з приміщення", — порадили в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів, наскільки українська енергосистема готова до зими, а також про те, які області найбільш вразливі до блекаутів.