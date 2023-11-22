Температура опускается, потребление растет: украинцев опять призвали экономить электричество

Холода опять бьют по энергопотреблению

Из-за похолодания в Украине возросло потребление электричества, а потому украинцев вновь призвали экономить.

Как говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", летом самыми загруженными периодами в сутках были часы после 19:00 до 22:00, но теперь нагрузка сместилась на период с 17 до 19 часов. Также есть потребность в рациональном потреблении электричества с 9 до 19 часов.

Отмечается, что за последнюю неделю температура упала на 6 градусов, а потребление электричества выросло на 11%. Поскольку за лето Украина не отремонтировала все блоки на тепловых электростанциях, а также лишилась резерва в виде ЗАЭС, то получать ресурсы в запас она не имеет возможности.

В "Укрэнерго" напомнили, что зимой потребление электричества выше, так как люди чаще используют его для обогрева и раньше включают свет. И чем ниже будет падать температура, тем больше будет нагрузка на энергосеть.

Компания отмечает, что пока серьезного дефицита не возникает, однако чем более сознательно украинцы будут пользоваться ресурсами, тем легче энергосистеме будет справиться с холодами.

"Потребляем электроэнергию бережливо в течение дня – с 9-00 до 19-00. Все, что можно не включать – не включаем, все лишнее – выключаем. Особенно внимательно – с 17-00 до 19-00. В настоящее время очень просим минимально использовать энергоемкие электроприборы. Если рабочий день заканчивается, а помещения уже хорошо нагрелись – просьба раньше выключать электрический обогрев. И, конечно, выключать свет, когда вы выходите из помещения", — посоветовали в "Укрэнерго".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, насколько украинская энергосистема готова к зиме, а также о том, какие области наиболее уязвимы к блекаутам.