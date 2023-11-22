В Украине зафиксирован дефицит электроэнергии: украинцам посоветовали готовиться к худшему

Следствием этого стали несколько причин

В среду, 22 ноября, в энергосистеме Украины был зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" прогнозирует, что в вечерние часы он может увеличиться.

Как сообщает пресс-служба компании, есть три основные причины дефицита. Так, в стране увеличилось потребление из-за похолодания, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции. Также отмечается, что часть энергоблоков еще отстраивают после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как до повреждения. Кроме того, Украине не хватает объемов импорта электроэнергии из ЕС.

В Укрэнерго подчеркнули, что Диспетчерский центр ищет возможности покрытия дефицита. Также украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Для этого гражданам посоветовали не включать одновременно мощные электроустройства, выключать свет в пустых помещениях, а стирку перенести на ночные часы.

В компании подчеркнули, что во вторник, 21 ноября, среднесуточная температура воздуха была на 5,8°C ниже, чем в прошлый вторник, 14 ноября. Вечерний максимум потребления электроэнергии 21 ноября был на 9% выше, чем 14 ноября.

Также сообщается, что в среду экспорт электроэнергии осуществлялся в ночные часы минимального потребления в Словакию и Румынию. Общий объем 720 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт. В то же время импорт электроэнергии осуществляется в дневные и ночные часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 2707 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 507 МВт.

Кроме того, в "Укрэнерго" отметили, что во вторник вечером было зафиксировано отключение действием защиты высоковольтной линии в центральном регионе. Отключения потребителей не зафиксировано, продолжаются восстановительные работы.

Также отмечается, что по состоянию на утро 22 ноября из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним, в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщили о сооружении защиты энергообъектов. Она будет состоять из трех уровней.