Массовые отключения света в Украине: в Минцифре подсчитали, сколько украинцев останутся с интернетом

Минцифры и операторы провели исследование

Украина продолжает готовиться к возможным обстрелам оккупантами энергетической инфраструктуры. Помимо отключений света украинцев могут ожидать и проблемы с доступом к интернету.

Как сообщил в эфире телемарафона директор Департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацык, более половины потребителей останутся подключенными к интернету при веерных отключениях света. По его словам, такую оценку провело Минцифры вместе с операторами.

Мацик также спрогнозировал, сколько могут продолжаться отключения. Он подчеркнул, что в случае продолжительности отключения электроэнергии до 24 часов такой прогноз может сбыться.

По словам Мацыка, в случае, если отключение будет продолжаться дольше, до 72 часов с интернетом дотянуть могут максимум 37% пользователей. При этом он отметил, что этого такого показателя удастся достичь только при условии, что они будут иметь дома собственное питание оборудования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, россияне накопили более 800 высокоточных ракет. Он отмечает, что, хотя озвученная цифра звучит убедительно, но в предыдущем году ракет у россиян было гораздо больше. И даже несмотря на продолжение производства, к таким показателям оккупанты вернуться не смогут.