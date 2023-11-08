К массовым обстрелам готовы? В ГУР рассказали, сколько ракет есть у россиян

Оккупанты все еще не лишились возможности производить ракеты

Россияне продолжают копить ракеты и вероятно с наступлением холодов возобновят массированные обстрелы Украины.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, россияне способны изготовить около 100 высокоточных ракет в месяц.

Мы сейчас понимаем, что ими накоплено более 800 высокоточных ракет. В месяц они около сотни ракет разной номенклатуры могут производить. Поскольку в последние месяцы они использовали комбинированные удары, где ракетная компонента была меньше, то да, враг накопил соответствующие резервы ", — отметил Юсов.

По его словам, есть вероятность того, что с возвращением холодов вернутся и массированные ракетные удары, однако Силы обороны, государство и общество к этому уже готовятся.

Вместе с тем Юсов отмечает, что хоть озвученная цифра звучит внушительно, но в предыдущем году ракет у россиян было намного больше. И даже несмотря на продолжение производства, к тем показателями оккупанты вернуться не смогут.

Как сообщалось ранее, россияне уже наносили удары по энергообъектам в конце октября. Они пытались ударить по Хмельницкой АЭС, но, к счастью, им не удалось повредить станцию.