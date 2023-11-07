"Я ничем не запасаюсь": киевляне поразили отношением к возможному блэкауту (видео)

Украинцам постоянно рекомендуют позаботиться о себе

В Киеве зимой ожидается самая сложная ситуация с отключениями света. Жителям столицы настоятельно рекомендуют подготовиться к возможным блэкаутам и заранее предпринять все необходимые шаги, чтобы как можно комфортнее пережить отсутствие света.

Журналисты телеканала "Киев 24" вышли на улицы Киева и решили узнать, следуют ли киевляне рекомендациям властей и готовятся ли они к возможным отключениям электроэнергии. Интересно, что ответы респондентов оказались весьма неожиданными.

Так, большинсво опрошенных рассказали, что они никак не готовятся к возможным блэкаутам и ничем не запасаются. Люди не спешат покупать свечки, генераторы, фонарики и повербанки.

"Не, ну проблему нужно решать тогда, когда она появится. Сейчас тепло и хорошо. Свет есть, тепло есть. Что тут еще думать?!", — задался риторическим вопросом один из опрошенных.

Интересно ответила и одна из девушек, которая заявила, что "жить не может без гирлянды" и на случай блэкаута у нее есть "гирлянда, которая работает от USB".

Как оказалось, большинство респондентов действительно не собираются основательно готовиться к возможным отключениям света в Киеве и с оптимизмом смотрят в будущее.

"Да никак я не готовлюсь. Главное — это то, что я в Украине и смог выехать из Херсона. Я знаю, что все будет Украина. И мы переживем любую зиму", — резюмировал еще один интервьюируемый.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что журналист посчитал, сколько ракет у рф для попыток устроить блэкаут. В октябре россия не осуществила ни одной массированной ракетной атаки на Украину. Журналист Роман Шрайк подвел итоги обстрелов за минувший год и на их основании дал прогноз на ноябрь и предстоящую зиму.

Кроме этого "Телеграф" публиковал интервью с народным депутатом Сергеем Нагорняком, членом парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он рассказал о том, как защищена энергетическая инфраструктура, какие регионы находятся в зоне риска и будет ли в домах украинцев тепло.