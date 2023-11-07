"Я нічим не запасаюся": кияни вразили ставленням до можливого блекауту (відео)

Українцям постійно рекомендують подбати про себе

У Києві взимку очікується найскладніша ситуація із відключеннями світла. Жителям столиці наполегливо рекомендують підготуватися до можливих блекаутів і заздалегідь вжити всіх необхідних кроків, щоб якомога комфортніше пережити відсутність світла.

Журналісти телеканалу "Київ 24" вийшли на вулиці Києва і вирішили дізнатися, чи дотримуються кияни рекомендацій влади і чи готуються вони до можливих відключень електроенергії. Цікаво, що відповіді респондентів виявилися несподіваними.

Так, більшість опитаних розповіли, що вони ніяк не готуються до можливих блекаутів і нічим не запасаються. Люди не поспішають купувати свічки, генератори, ліхтарики та повербанки.

"Ні, ну проблему треба вирішувати тоді, коли вона з’явиться. Зараз тепло і добре. Світло є, тепло є. Що ще тут думати", — розповів один із опитаних.

Цікаво відповіла й одна з дівчат, яка заявила, що "жити не може без гірлянди" і на випадок блекауту в неї є "гірлянда, яка працює від USB".

Як виявилося, більшість респондентів справді не збираються ґрунтовно готуватися до можливих відключень світла у Києві та з оптимізмом дивляться у майбутнє.

"Та ніяк я не готуюся. Головне — це те, що я в Україні і зміг виїхати з Херсона. Я знаю, що все буде Україна. І ми переживемо будь-яку зиму", — резюмував ще один герой інтерв'ю.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що журналіст порахував, скільки ракет біля Росії для спроб влаштувати блекаут. У жовтні росія не здійснила жодної масованої ракетної атаки на Україну. Журналіст Роман Шрайк підбив підсумки обстрілів за минулий рік і на їх підставі дав прогноз на листопад і зиму.

Крім цього , "Телеграф" публікував інтерв’ю з народним депутатом Сергієм Нагорняком, членом парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він розповів про те, як захищено енергетичну інфраструктуру, які регіони перебувають у зоні ризику і чи буде в будинках українців тепло.