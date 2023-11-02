Знайдеться під рукою: чим замінити свічку, якщо блекаут затягнеться надовго

У хід йдуть підручні засоби

До ймовірних аварійних відключень світла в Україні варто заздалегідь підготуватись і придбати все необхідне у туристичних магазинах. Але не у всіх є така можливість, тому є декілька лайфхаків, які замінять свічки чи ліхтарики під час тривалого блекауту.

Яка є альтернатива джерелам світла, можна дізнатись на сайті "HOCHU". Більшість підручних предметів можна знайти вдома.

Лайфхаки, як зробити свічку з підручних засобів

Різноколірні воскові олівці — поставити їх на підставку, яку не шкода зіпсувати й підпалити. Кожен з них горітиме майже 30 хвилин, бо в складі олівців є віск;

Банка з тунцем чи сардинами й гніт — зробити невеликий отвір у банці й просмикнути в неї гніт. У складі риби є олія, де вона зберігається;

Спеціальний віск, що покриває сир — треба акуратно зняти віск, трохи потримати в руках або над газом, щоб потім скрутити у свічку. Але перед тим додавши гніт всередину;

Смолоскип з туалетного паперу — в цьому варіанті треба бути обережним. Треба попередньо змочити туалетний папір в олії, а потім нанизати рулон на товсту палицю. Коли вже буде підпалено папір, то краще тримати під рукою відро з водою. Такий варіант більш підійде для двору у приватному будинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за допомогою одної цеглини можна буде зігрітись під час відключення енергозабезпечення.