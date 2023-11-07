Знадобиться пральна машина: як нестандартно можна зберігати продукти під час блекауту

Є одна хитрість

В Україні є ймовірність, що відключення світла може затягнутись надовго. І якщо холодильник через деякий час перестане тримати холод всередині, то зберігати харчові продукти можна буде в пральній машині.

Як правильно це зробити, щоб не нашкодити техніці, ділиться видання SlashGear. На сайті додають, що такий метод краще використовувати після 12 годин відключення світла.

Потрібно засипати барабан пральної машини льодом і викласти на нього продукти, тоді вони можуть залишатися свіжими триваліший час, ніж у холодильнику, оскільки металевий барабан допоможе втримати прохолоду протягом тривалого часу.

Окрім того, лід також не стане великою проблемою, бо пральна машина може самостійно зливати талу воду.

А найкращим місцем для якнайдовшого утримування холоду може слугувати підвал чи ванна кімната без вікон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими домашніми підручними засобами можна замінити свічку чи ліхтарик під час відключення світла. У такій ситуації краще зберігати заряд телефону, адже ніхто не знає, наскільки довго протримається блекаут.