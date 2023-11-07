Потребуется стиральная машина: как нестандартно можно хранить продукты во время блэкаута

Есть одна хитрость

В Украине есть вероятность, что отключение света может затянуться надолго. И если холодильник спустя некоторое время перестанет держать холод внутри, то хранить пищевые продукты можно будет в стиральной машине.

Как правильно это сделать, чтобы не навредить технике, делится издание SlashGear. На сайте добавляют, что такой метод лучше использовать после 12 часов отключения света.

Нужно засыпать барабан стиральной машины льдом и выложить на него продукты, тогда они могут оставаться свежими более длительное время, чем в холодильнике, поскольку металлический барабан поможет удержать прохладу в течение длительного времени.

Кроме того, лед также не станет большой проблемой, потому что стиральная машина может самостоятельно сливать талую воду.

А лучшим местом для продолжительного удержания холода может служить подвал или ванная без окон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими домашними подручными средствами можно заменить свечу или фонарик при отключении света. В такой ситуации лучше сохранять заряд телефона, ведь никто не знает, сколь долго продержится блэкаут.