Найдется под рукой: чем заменить свечу, если блэкаут затянется надолго

В ход идут подручные средства

К возможным аварийным отключениям света в Украине следует заранее подготовиться и приобрести все необходимое в туристических магазинах. Но не у всех есть такая возможность, поэтому есть несколько лайфхаков, которые заменят свечи или фонарики во время длительного блэкаута.

Какая альтернатива источникам света, можно узнать на сайте "HOCHU". Большинство подручных предметов можно найти дома.

Лайфхаки, как сделать свечу из подручных средств

Разноцветные восковые карандаши — поставить их на подставку, которую не жалко испортить и поджечь. Каждый из них будет гореть почти 30 минут, потому что в составе карандашей есть воск;

Банка с тунцом или сардинами и фитиль — сделать небольшое отверстие в банке и продернуть в нее фитиль. В составе рыбы есть масло, где оно хранится;

Специальный воск, покрывающий сыр – нужно аккуратно снять воск, немного подержать в руках или над газом, чтобы потом свернуть в свечу. Но перед тем добавив фитиль внутрь;

Факел из туалетной бумаги – в этом варианте нужно быть осторожным. Следует предварительно смочить туалетную бумагу в масле, а затем нанизать рулон на толстую палку. Когда уже будет подожжена бумага, лучше держать под рукой ведро с водой. Такой вариант больше подойдет для двора в частном доме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как с помощью одного кирпича можно будет согреться при отключении энергообеспечения.