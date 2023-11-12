Масові відключення світла в Україні: у Мінцифри підрахували, скільки українців залишаться з інтернетом

Мінцифри та оператори провели дослідження

Україна продовжує готуватись до можливих обстрілів окупантами енергетичної інфраструктури. Крім відключень світла на українців можуть чекати й проблеми з доступом до інтернету.

Як повідомив в ефірі телемарафону директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик, більше половини споживачів залишаться підключеними до інтернету при віялових відключеннях світла. За його словами, таку оцінку провело Мінцифри разом з операторами.

Мацик також спрогнозував, скільки можуть тривати відключення. Він підкреслив, що у разі тривалості відключення електроенергії до 24 годин такий прогноз може справдитись.

За словами Мацика, у випадку якщо відключення триватиме довше, до 72 годин з інтернетом дотягнути можуть максимум 37% користувачів. При цьому він зауважив, що цього такого показника вдасться досягнути лише за умови, що вони будуть мати вдома власне живлення свого обладнання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, росіяни накопичили понад 800 високоточних ракет. Він зазначає, що хоч озвучена цифра звучить переконливо, але в попередньому році ракет у росіян було набагато більше. І навіть попри продовження виробництва, до тих показників окупанти повернутися не зможуть.