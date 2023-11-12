В Україні сьогодні потужний шторм: вже почалися відключення світла
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Синоптики сказали, чого чекати від погоди в Україні 12 листопада
У суботу, 12 листопада, в Україні очікується несприятлива погода. Протягом усього дня вируватиме сильний вітер по всій території країни.
Негода призвела до відключень електроенергії у Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі заявив, що без світла залишилися дома у 27 населених пунктах.
"Аварійні відключення електромереж сталися через пориви вітру та сильний дощ. На ранок відключено від електропостачання 8661 абонентів у Гадяцькій, Зіньківській, Лохвицькій, Карлівській та Кобеляцькій громадах", — йдеться в повідомленні.
Над поновленням електропостачання працюють вісім аварійних бригад. Вже незабаром проблему з відсутністю світла буде усунуто.
Тим часом синоптики прогнозують на сьогодні сніг у Карпатах, дощ у центральних областях та сильний вітер у всіх регіонах. При цьому в частині областей (відзначені помаранчевим на карті) сила вітру може досягати 30 м/с, а це вже справжнісінький шторм.
У деяких областях продовжиться низка дощів. При цьому на півдні сьогодні очікується сонячна погода.
Нагадаємо, раніше синоптик Віра Балабух розповіла "Телеграф", яких сюрпризів варто чекати від погоди в Україні цієї зими.