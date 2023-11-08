До масових обстрілів готові? У ГУР розповіли, скільки ракет є у росіян

Окупанти все ще не втратили можливості виробляти ракети

Росіяни продовжують накопичувати ракети і, ймовірно, з настанням холодів відновлять масовані обстріли України.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, росіяни здатні виготовити близько 100 високоточних ракет на місяць.

Ми зараз розуміємо, що ними накопичено понад 800 високоточних ракет. За місяць вони близько сотні ракет різної номенклатури можуть виготовляти. Оскільки в останні місяці вони використовували комбіновані удари, де ракетна компонента була меншою, то так, ворог нагромадив відповідні резерви», — зазначив Юсов.

За його словами, є ймовірність того, що з поверненням холодів повернуться і масовані ракетні удари, проте Сили оборони, держава та суспільство до цього вже готуються.

Водночас Юсов зазначає, що хоч озвучена цифра звучить переконливо, але в попередньому році ракет у росіян було набагато більше. І навіть попри продовження виробництва, до тих показників окупанти повернутися не зможуть.

Як повідомлялося раніше, росіяни вже завдавали ударів по енергооб’єктах наприкінці жовтня. Вони намагалися вдарити по Хмельницькій АЕС, але на щастя їм не вдалося пошкодити станцію.