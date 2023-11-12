В Украине сегодня мощный шторм: уже начались отключения света

Синоптики сказали, чего ждать от погоді в Украине 12 ноября

В субботу, 12 ноября, в Украине ожидается неблагоприятная погода. В течение всего дня будет бушевать сильный ветер по всей территории страны.

Непогода привела к отключениям электроэнергии в Полтавской области. Глава ОВА Филипп Пронин в своем Telegram-канале заявил, что без света остались дома в 27 населенных пунктах.

"Аварийные отключения электросетей произошли из-за порывов ветра и сильного дождя. На утро отключены от электроснабжения 8661 абонентов в Гадячской, Зиньковской, Лохвицкой, Карловской и Кобеляцкой общинах", — говорится в сообщении.

Над возобновлением электроснабжения работают восемь аварийных бригад. Уже вскоре проблема с отсутствием света будет устранена.

Тем временем синоптики прогнозируют на сегодня снег в Карпатах, дождь в центральных областях и сильный ветер во всех регионах. При этом в части областей (отмечены оранжевым на карте) сила ветра может достигать 30 м/с, а это уже самый настоящий шторм.

В некоторых областях продолжится череда дождей. При этом на юге сегодня ночных ливней сегодня ожидается солнечная погода.

Напомним, ранее синоптик Вера Балабух рассказала "Телеграф", каких сюрпризов стоит ждать от погоды в Украине предстоящей зимой.