В Україні зафіксовано дефіцит електроенергії: українцям порадили готуватись до гіршого

Наслідком цього стали декілька причин

У середу, 22 листопада, в енергосистемі України було зафіксовано дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися.

Як повідомляє пресслужба компанії, є три основні причини дефіциту. Так, у країні збільшилось споживання через похолодання, що спричинило додаткове навантаження на електростанції. Також зазначається, що частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження. Крім того, Україні не вистачає обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

В "Укренерго" підкреслили, що Диспетчерський центр шукає можливості покриття дефіциту. Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Для цього громадянам порадили не вмикати одночасно потужні електропристрої, вимикати світло в порожніх приміщеннях, а прання перенести на нічні години.

У компанії підкреслили, що у вівторок, 21 листопада, середньодобова температура повітря була на 5,8°C нижче, ніж у минулий вівторок, 14 листопада. Вечірній максимум споживання електроенергії 21 листопада був на 9% вищим, ніж 14 листопада.

Також повідомляється, що у середу експорт електроенергії здійснювався у нічні години мінімального споживання до Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 720 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт. Водночас імпорт електроенергії здійснюється у денні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 2 707 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 507 МВт.

Крім того, в "Укренерго" зазначили, що у вівторок ввечері було зафіксовано відключення дією захисту високовольтної лінії в центральному регіоні. Відключення споживачів не зафіксовано, тривають відновлювальні роботи.

Також зазначається, що станом на ранок 22 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Нагадаємо, у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України повідомили про спорудження захисту енергооб’єктів. Він буде складатись з трьох рівнів.