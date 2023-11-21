Залишатися з інтернетом у блекаут: у Мінцифри дали українцям поради

Україна продовжує готуватись до можливих відключень електроенергії

Українські інтернет-провайдери готуються до можливих відключень електроенергії. Для цього компанії продовжують переходити на енергоощадні мережі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що до мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів.

"Раджу кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет. Це основа вашої ефективності взимку", – підкреслив Федоров.

Міністр зазначив, що для цього потрібно уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин. У разі, якщо відповідь користувача не влаштує, він радить знайти найближчого провайдера, що надає таку послугу, й подати заявку на підключення. Також, за словами урядовця, Wi-Fi-роутер потрібно забезпечити безперебійним живленням.

Крім того, Федоров закликав українців, що вже підключили такий інтернет, поділитися в опитуванні, скільки годин вони можуть залишатися онлайн удома в разі блекаутів. За його словами, цей досвід допоможе провайдерам зрозуміти попит та надавати послуги ефективніше.

Нагадаємо, директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик повідомив, що більше половини споживачів залишаться підключеними до інтернету при віялових відключеннях світла. За його словами, таку оцінку провело Мінцифри разом з операторами.