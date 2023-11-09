Під час блекауту: як за допомогою павербанка підключити роутер

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Під час відсутності енергопостачання може пропасти "дротовий" інтернет і в більшості випадків аварійне відключення світла є наслідком обстрілів з боку росії. Однак є спосіб, який допоможе відновити зв'язок.

У такій ситуації українців може спасти повербанк для заряджання гаджетів. Потрібно придбати його, але перед тим подивитись на характеристики, пишуть на сайті Аgsat.

Перед тим, як братися до підключення, слід дізнатися у свого інтернет-провайдера, що кабелі підключені до безперебійної мережі. Тільки такий кабель дає безперервний доступ до інтернету незалежно від того, є в приміщенні електрика чи ні.

Щоб роутер працював, коли вимкнули світло, знадобиться портативний зарядний пристрій, спеціальний кабель з USB-роз'ємом та DC-виходом у маршрутизатор товщиною до 5,5 мм. Він повинен мати тригери, щоб вимірювати напругу зарядного пристрою від 5 до 12 Вт.

Окрім того, якщо у вас є нова технологія "оптоволокно у квартиру", крім Wi-Fi маршрутизатора до повербанка необхідно під'єднати оптичний конвертер (Media Converter або Optical Terminal ONU).

Тому, є три варіанти, які допоможуть під'єднати роутер до повербанка

через кабель живлення USB to DC 5.5x2.1 мм,

з використанням підвищуючого перетворювача USB Step UP з 5 В до напруги вашого роутера,

з використанням кабелю із тригерами для зміни напруги зарядного пристрою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим можна замінити свічку, якщо під час блекауту немає джерел світу. У хід можуть піти навіть несподівані речі.