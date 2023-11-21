Оставаться с интернетом в блэкаут: в Минцифры дали украинцам советы

Украина продолжает готовиться к возможным отключениям электроэнергии

Украинские интернет-провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии. Для этого компании продолжают переходить на энергосберегающие сети.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что к сети по технологии xPON, которая обеспечивает интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов.

"Советую каждому украинцу уже сейчас позаботиться об энергостойком интернете. Это основа вашей эффективности зимой", — подчеркнул Федоров.

Министр отметил, что для этого нужно уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и на сколько часов. В случае если ответ пользователя не устроит, он советует найти ближайшего провайдера, предоставляющего такую услугу, и подать заявку на подключение. Также, по словам чиновника, Wi-Fi-роутер необходимо обеспечить бесперебойным питанием.

Кроме того, Федоров призвал украинцев, уже подключивших такой интернет, поделиться в опросе, сколько часов они могут оставаться онлайн дома в случае блэкаутов. По его словам, этот опыт поможет провайдерам понять спрос и оказывать услуги более эффективно.

Напомним, директор Департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик сообщил, что более половины потребителей останутся подключенными к интернету при веерных отключениях света. По его словам, такую оценку провело Минцифры вместе с операторами.