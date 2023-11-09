Во время блэкаута: как с помощью павербанка подключить роутер

Надо купить необходимые материалы

В отсутствие энергоснабжения может пропасть "проводной" интернет и в большинстве случаев аварийное отключение света является следствием обстрелов со стороны россии. Однако существует способ, который поможет восстановить связь.

В такой ситуации украинцев может спасти повербанк для подзарядки гаджетов. Нужно приобрести его, но прежде посмотреть на характеристики, пишут на сайте Аgsat.

Перед тем, как приступить к подключению, следует узнать у своего интернет-провайдера, что кабели подключены к бесперебойной сети. Только такой кабель дает непрерывный доступ в интернет независимо от того, есть в помещении электричество или нет.

Чтобы роутер работал, когда выключили свет, потребуется портативное зарядное устройство, специальный кабель с USB-разъемом и DC-выходом в маршрутизатор толщиной до 5,5 мм. Он должен иметь триггеры, чтобы измерять напряжение зарядного устройства от 5 до 12 Вт.

Кроме того, если у вас есть новая технология "оптоволокно в квартиру", кроме Wi-Fi маршрутизатора к повербанку необходимо подключить оптический конвертер (Media Converter или Optical Terminal ONU).

Поэтому есть три варианта, которые помогут подсоединить роутер к повербанку.

через кабель питания USB to DC 5.5x2.1 мм,

с использованием повышающего преобразователя USB Step UP с 5 В до напряжения вашего роутера,

с использованием кабеля с триггерами для изменения напряжения зарядного устройства.

Напомним, ранее Телеграф писал, чем можно заменить свечу, если во время блэкаута нет источников света. В ход могут пойти даже неожиданные вещи.