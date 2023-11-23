У Украины снова дефицит электричества: нужно экономить, названы критические часы

Во избежание отключений, украинцам стоит ответственно потреблять электроэнергию

Снижение температуры воздуха увеличило нагрузку на энергосистему Украины и вносит изменения в особенности потребления. В "Укрєнерго" рассказали, что по состоянию на утро 23 ноября из-за погодных условий отключены четыре населенных пункта в Черниговской области.

Из-за обстрелов зафиксированы новые повреждения сетей облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Такая информация появилась на Telegramm-канале компании.

Кроме того, из-за боевых действий и других причин без света остаются 409 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

В "Укрэнерго" отметили, что за последнюю неделю похолодало на 6°C. Потребление электроэнергии в стране за это время увеличилось на 11% и продолжает расти. Для энергосистемы — это очень стремительный и ощутимый рост нагрузки.

В среду, 22 ноября, по просьбе "Укрэнерго" операторы системы передачи Румынии, Словакии и Польши оказали экстренную помощь энергосистеме Украины.

В четверг, 23 ноября, экспорт осуществлялся в очень небольшом объеме и исключительно в ночные часы минимального потребления в Румынию. Электроэнергия импортируется в течение суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем составляет 4022 МВт•ч, с максимальной мощностью до 609 МВт в отдельные часы. Технически возможна максимальная мощность 1200 МВт.

Для того чтобы удовлетворить такой спрос, необходимо, чтобы в системе работало дополнительно еще 1 атомный блок и 2-3 блока теплоэлектростанций.

В связи с этим энергетики обратились к гражданам с просьбой максимально экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы.

"Летом мы просили вас максимально экономить вечером после 19:00. Теперь самые критические часы — с 17:00 до 19:00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9:00 до 19:00", — отметили в "Укрэнерго".

Энергетики также рассказали, что есть три основные причины дефицита:

увеличение потребления из-за похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС

Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.

Для экономии электроэнергии украинцев просят не включать одновременно мощные электроприборы. Кроме того, энергетики призывают уменьшить время работы обогревателей и бойлеров. Также граждан просят выключать свет в пустых помещениях и переносить стирку на ночные часы суток.

"Учитывая особенности зимнего потребления, мы прежде всего обращаемся к сотрудникам офисов, предприятий и крупных организаций. Рациональное использование электроэнергии в течение рабочего дня зимой не только уменьшит ваши счета, но и поддержит ослабленную ударами страны-террориста энергосистему", — добавили в компании.

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские интернет-провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии. Для этого компании продолжают переходить на энергосберегающие сети.