Зеленський: На фронті складна оборона на чотирьох напрямках

Україна не лише наступає, а й важко обороняється

Володимир Зеленський провів чергову селекторну нараду. На ньому військове командування, зокрема, доповіло главі держави про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє пресслужба президента. За даними військових, зараз наші воїни стоять у складній обороні на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Також ЗСУ продовжують свої наступальні дії на півдні України.

Також було заслухано інформацію від розвідок щодо деяких міжнародних подій і планів ворога.

"Армія рф на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою", — розповів Зеленський.

Повідомляється, що президент вже отримав звіти з ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі. У Нікополі, зокрема, ворог влучив по мережі водопостачання. Служби працюють над поновленням подачі води людям.

Зеленський також наголосив на "хороших результатах" роботи чорноморського "зернового коридору". За його словами, останні дні були рекордними за обсягом вантажів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що зараз відбувається на лівому березі Херсонщини, а також про те, з якими проблемами ЗСУ стикаються там.