Український воїн попросив спілкуватися українською — отримав відповідь від відомого бізнесмена: подробиці скандалу

У мережі думки щодо мови розділилися

Колишній український військовополонений Максим Колесников, фото якого з яблуком облетіло мережу, попросив розмовляти з ним виключно українською мовою. Російська мова навіює погані спогади з російського полону.

Прохання він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук, але в мережі замість розуміння порадили воїну лікуватися, а відомий бізнесмен Олександр Смірнов взагалі приплів політику. На черговий мовний скандал зреагував український журналіст Вахтанг Кіпіані.

Максим Колесников пояснив, що поки культурно просить оточуючих звертатися до нього виключно українською мовою. Однак усередині хочеться кричати "Люди, що з вами — це Київ, а не Пітер". У коментарях російськомовні українці порадили воїну пройти лікування, щоб російська мова не була тригером до поганих спогадів і заявили, що нікуди не подінуться.

Співзасновник маркетингового агентства TABASCO Олександр Смірнов, який неодноразово потрапляв у мовні скандали, видав спіч на цю тему. Бізнесмен звинуватив воїна в тому, що його прохання — це "розкол" українських громадян і заявив, що не розмовлятиме українською, адже він "не якийсь там галичанин".

"Дуже шкода, що ти відмовляєшся розуміти та приймати, що це питання взагалі не можна ні політизувати, ні піднімати. Це просто розкол українських громадян. Так само технологічно можна ділити за кольором волосся, очей та фрикативним "г" у мові. І, твоє обурення в принципі образливо, тому що не можна вказувати іншим людям, як до тебе звертатися", — написав він у коментарях під постом військового.

Багато хто не погодився з висловлюванням бізнесмена, а журналіст Вахтанг Кіпіані зазначив, що висловлювання Смірнова вводить у стан гніву та гидливості.

"Смирнов ох**в. У мене з ним майже сотня спільних френдів. Одні патріоти економічного фронту. Як і він", — написав журналіст.

У коментарях також згадали недавній скандал з Іриною Фаріон, яка образила російськомовних захисників. Знайшлися й ті, хто підтримав українського воїна та розумінням відреагували на його прохання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що немає такого поняття, як "російськомовність". Мовний обмудсмен Тарас Кремень зробив заяву.