"Тут всі говорять російською": продавчиня викликала охорону, коли її попросили обслуговувати державною мовою (відео)

Виховну бесіду провели оперативно

У місті Чорноморськ Одеської області стався мовний скандал. Продавчиня місцевого магазину "Мобілочка" відмовилась обслуговувати клієнтку державною мовою, мовляв, у місті всі розмовляють російською.

У відповідь на аргументи покупця, що законом України закріплено обслуговування державною мовою, співробітниця "Мобілочки" викликала охорону. Про інцидент повідомляє телеграм-канал Ganul, який і публікує відеозапис ганебної ситуації.

Та скандал не залишився поза увагою і вже через 1,5 години у мережі зʼявилось відео, де продавчиня просить вибачення за порушення мовного закону та обіцяє надалі обслугувати клієнтів українською мовою. У коментарях користувачі зазначили, що передумала вона швидко і навіть курси не знадобились.

До цього працівниця магазину у дискусії з дівчиною, яка вимагала дотримання законів держави, розповідала, що не володіє українською мовою, тому не хоче її паплюжити. Також продавчиня сказала, що якщо клієнтці потрібно, аби її обслуговували українською, то нехай вона оплачує мовні курси персоналу магазину.

Працівниця "Мобілочки" назвала дівчину "западенкою" та зручно прикривалась російськомовними військовими і попередніми гучними мовними скандалами, мовляв, в Україні можна розмовляти будь-якою мовою.

Охорона, яка приїхала на виклик продавчині, використовувала схожі аргументи у бік клієнтки магазину, адже також прикривалась українськими бійцями, які розмовляють російською. А от поліція, яка приїхала на виклик дівчини, відреагувала, лише прийнявши заяву від неї.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на жінку з дитиною напав чоловік у стані алкогольного сп’яніння, якому не сподобалося те, що вони розмовляли українською мовою.