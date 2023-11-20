"Здесь все говорят на русском": продавщица вызвала охрану, когда ее попросили обслуживать на государственном языке (видео)

Воспитательную беседу провели оперативно

В городе Черноморск Одесской области произошел языковой скандал. Продавщица местного магазина "Мобилочка" отказалась обслуживать клиентку на государственном языке, мол, в городе все говорят на русском.

В ответ на аргументы покупателя, что законом Украины закреплено обслуживание на государственном языке, сотрудница "Мобилочки" вызвала охрану. Об инциденте сообщает телеграм-канал Ganul, который и публикует видеозапись позорной ситуации.

Но скандал не остался без внимания и уже через 1,5 часа в сети появилось видео, где продавщица просит прощения за нарушение языкового закона и обещает в дальнейшем обслуживать клиентов на украинском языке. В комментариях пользователи отметили, что она передумала быстро и даже языковые курсы не понадобились.

До этого работница магазина в дискуссии с девушкой, требовавшей соблюдения законов государства, рассказывала, что не владеет украинским языком, поэтому не хочет ее коверкать. Также продавщица сказала, что если клиентке нужно, чтобы ее обслуживали на украинском, то пусть она оплачивает языковые курсы персонала магазина.

Сотрудница "Мобилочки" назвала девушку "западенкой" и удобно прикрывалась русскоязычными военными и предыдущими громкими языковыми скандалами, мол, в Украине можно разговаривать на любом языке.

Охрана, приехавшая на вызов продавщицы, использовала схожие аргументы в сторону клиентки магазина, ведь также прикрывалась украинскими бойцами, говорящими на русском. А вот полиция, приехавшая на вызов девушки, отреагировала только приняв заявление от нее.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на женщину с ребенком напал мужчина в состоянии алкогольного опьянения, которому не понравилось то, что они разговаривали по-украински.