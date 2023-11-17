Из-за языка? В Киеве мужчина напал на женщину с ребенком, оскорблял и облил пивом (видео)

Злоумышленника проверяют на приверженность к "русскому миру"

В пятницу, 17 ноября, в Днепровском районе Киева на женщину с ребенком напал мужчина в состоянии алкогольного опьянения, которому не понравилось то, что они разговаривали между собой на украинском языке. Мужчина вел себя неадекватно, кричал, угрожал и выражался нецензурной бранью.

Правоохранители оперативно отреагировали на данный инцидент и разыскали правонарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, по словам потерпевшей, она со своей трехлетней дочкой находилась на детской площадке, расположенной во дворах дома по улице Кибальчича. Внезапно к ней подошел мужчина и начал спрашивать: "Ты за Украину?". После утвердительного ответа неадекват облил женщину пивом, начал ее оскорблять и угрожать ей. После слов о полиции он поспешил скрыться.

Впоследствии, женщина встретила агрессора возле рынка и зафиксировала его неадекватное поведение на камеру мобильного телефона. После этого она пошла в полицию и написала на хулигана заявление, а видео выложила в сеть.

Женщина утверждает, что мужчина начал проявлять агрессию именно после того, как услышал, что она общается с дочкой на украинском языке.

Произошедшим заинтересовались правоохранители, которым оперативно удалось установить личность хулигана. Как оказалось, на женщину с ребенком напал 36-летний уроженец Винницкой области.

Полицейские установили все обстоятельства произошедшего и составили на мужчину админпротокол по статье "Мелкое хулиганство". Санкция статьи предусматривает штраф до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы сроком до шестидесяти часов, или исправительные работы сроком до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или до пятнадцати суток административного ареста.

Сейчас правоохранители проверяют его на приверженность к "русскому миру" и на причастность к совершению других правонарушений на территории города Киева.

Хулиган был задержан

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве водитель такси Bolt принципиально не захотел общаться с клиентками на украинском языке, назвал женщин "больными людьми" и высадил их из автомобиля. После этого разгорелся языковой скандал, который получил внезапное продолжение.

Однако после этого языковой скандал начал набирать новые обороты, так как за таксиста решили вступиться Алексей Арестович и депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко. Они сообщили в своих соцсетях, что готовы морально и финансово поддержать водителя, а также помочь ему с трудоустройством.

Впоследствии, мужчину не только уволили из компании Bolt, но и вручили ему повестку. Об этом стало известно в пятницу, 27 октября, из сообщения общественного деятеля и политического эксперта Андрея Смолия.