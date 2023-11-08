Закон - как дышло: адвокат объяснила, должны ли учителя на перерыве общаться на украинском

Ответ не такой очевидный

Украину продолжают захлестывать языковые скандалы. Добавляет масла в огонь еще и несовершенство законов, которые множат конфликты. Например, нормы одного и того же закона для детей и взрослых могут разительно отличаться.

Адвокат Gracers Law Firm Лариса Величко в интервью "Телеграфу" объяснила, должны ли учителя на перемене общаться на украинском. Ответ не такой очевидный.

По её словам, даже если перерыв представляет собой часть образовательного процесса, в соответствии с законами Украины "Об образовании" (статья 7), "О полном общем среднем образовании" (статья 5), "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (статья 21), использовать именно украинский язык должны только руководители учебных заведений всех форм собственности, а также педагогические, научно-педагогические и научные работники, ведь на территории учреждения в течение всего рабочего дня они выполняют свои служебные обязанности.

Согласно письму МОН №1/16742-23 от 27.10.23 года, учащиеся также должны вести общение с преподавателями или другими работниками учебных заведений во время образовательного процесса на государственном языке.

"В то же время, в законодательстве не трактуется конкретный запрет на использование других языков в частном общении учащихся, а только поощрение и популяризация к общению между собой. Таким образом, общение учащихся между собой исключительно на украинском языке носит рекомендательный и поощрительный характер", — объясняет правозащитница для "Телеграфа".

Больше о том , почему язык, который должен был бы объединять нацию во время войны, все чаще становится поводом для распрей, и где та грань, за которой любовь к "соловьиной" превращается в ненависть к тем, кто ею не пользуется, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Неласковая украинизация: почему общество захлестнули языковые скандалы и к чему это может привести".

Ранее мы писали о том, что в Харькове посреди войны разгорелся языковой скандал.