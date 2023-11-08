Закон - як дишло: адвокат пояснила, чи повинні вчителі на перерві спілкуватися українською

Відповідь не така очевидна

Україну продовжують захльостувати мовні скандали. Додає олії у вогонь ще й недосконалість законів, які множать конфлікти. Наприклад, норми одного й того самого закону для дітей і дорослих можуть разюче відрізнятися.

Адвокат Gracers Law Firm Лариса Величко в інтерв’ю "Телеграфу" пояснила , чи мають вчителі на перерві спілкуватися українською. Відповідь не така очевидна.

За її словами, навіть якщо перерва являє собою частину освітнього процесу, відповідно до законів України "Про освіту" (стаття 7), "Про повну загальну середню освіту" (стаття 5), "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (стаття 21), використовувати саме українську мову повинні лише керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, адже на території закладу протягом всього робочого дня вони виконують свої службові обов'язки.

Згідно з листом МОН №1/16742-23 від 27.10.23 року, учні також повинні вести спілкування з викладачами або іншими працівниками закладів освіти під час освітнього процесу державною мовою.

"Водночас, в законодавстві не трактується конкретна заборона використання інших мов у приватному спілкуванні учнів, а лише заохочення та популяризація до спілкування між собою. Таким чином, спілкування учнів між собою виключно українською мовою носить рекомендаційний і заохочувальний характер", — пояснює правозахисниця для "Телеграфа".

Більше про те, чому мова, яка мала б об’єднувати націю під час війни, все частіше стає приводом для чвар, і де та грань, за якою любов до "солов’їної" перетворюється на ненависть до тих, хто нею не користується, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Нелагідна українізація: чому суспільство захлеснули мовні скандали і до чого це може призвести".

Раніше ми писали про те, що у Харкові посеред війни спалахнув мовний скандал.