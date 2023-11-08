Неласковая украинизация: почему общество захлестнули языковые скандалы и к чему это может привести

Юристы объяснили, где заканчивается свобода выбора языка общения и начинается ответственность перед законом

В последние две недели украинское информационное пространство всколыхнуло сразу несколько языковых инцидентов. Сначала под осуждение общественности попал водитель такси, который отказался обслуживать клиентку на украинском языке, назвав женщину "больным человеком" из-за требования соблюдения закона о языке. Позже языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что ученики и учителя школ должны разговаривать на украинском языке даже в частном общении во время перерывов, чем спровоцировал немало неудобных вопросов со стороны школьников и их родителей.

Но настоящий скандал разразился из-за заявления экс-нардепки Ирины Фарион, которая назвала русскоязычных бойцов ВСУ "москворотыми быками", а возмущение украинцев из-за ее слов — "припадком быдломасы". В ответ одиозная политикиня получила два запроса в СБУ от уполномоченного ВР Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и заместителя главы парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева из-за дискриминации военных и вероятной подрывной деятельности в тылу.

Почему язык, который должен был бы объединять нацию во время войны, все чаще становится поводом для распрей, и где та грань, за которой любовь к "соловьиной" превращается в ненависть к тем, кто ею не пользуется, "Телеграф" спрашивал у педагогов, юристов и военных.

Несовершенство законов множит языковые конфликты

История с водителем такси (который, к слову, уже начал овладевать государственным и продемонстрировал это на видео ) могла бы закончиться так же быстро, как и десятки других скандалов-однодневок с участием принципиально русскоязычных работников сферы обслуживания, если бы не поддержка нарушителя закона со стороны одиозных политиков

В частности, депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко предложил "потерпевшему" таксисту финансовую поддержку и пособие по трудоустройству, а Алексей Арестович пообещал выплатить компенсацию и назвал требования выполнения закона "языковым Талибаном".

Впрочем, если убрать из этого инцидента эмоциональную составляющую и доверить оценку действий участников полиции и СБУ, становится понятно, что предметно обсуждать нечего: согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", водитель не имел права отказывать пассажиркам в обслуживании на украинском, а ценители русского Бойко и Арестович рискуют получить подозрения в подрывной деятельности из-за разжигания вражды в обществе.

Совсем другая ситуация разворачивается вокруг заявления уполномоченного по защите государственного языка относительно требования к учащимся говорить по-украински даже в частном общении во время перерывов в школе.

"Государственный язык должен использоваться в рамках образовательного процесса, во время проведения учебных занятий (…), в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений как со соискателями образования (воспитателями), так и между собой. (…) Следовательно, применение государственного языка как во время непосредственного преподавания учебных предметов и внеклассной работы, так и неформального общения на территории учебного заведения", - написал Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

С данным требованием можно спорить, считает адвокат, владелица юридического бренда Dukhovna Оксана Духовна. По ее словам, в трудовом законодательстве четко определено, что перерыв не включается в рабочее время (ст. 66 Кодекса законов о труде Украины).

— Законодательство Украины не дает четкого ответа на вопрос, является ли перерыв частью образовательного процесса или на этот период он все же прекращается. В таком случае следует учитывать положения ч. 2 ст. 2 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", где четко закреплено, что действие этого Закона не распространяется на сферу частного общения, — отмечает адвокат в комментарии "Телеграфу".

По словам адвоката Gracers Law Firm Ларисы Величко, даже если перерыв представляет собой часть образовательного процесса, в соответствии с законами Украины "Об образовании" (статья 7), "О полном общем среднем образовании" (статья 5), "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (статья 21), использовать именно украинский язык должны только руководители учебных заведений всех форм собственности, а также педагогические, научно-педагогические и научные работники, ведь на территории учреждения в течение всего рабочего дня они выполняют свои служебные обязанности.

— Согласно письму МОН №1/16742-23 от 27.10.23 года, учащиеся также должны вести общение с преподавателями или другими работниками учебных заведений во время образовательного процесса на государственном языке. В то же время, в законодательстве не трактуется конкретный запрет на использование других языков в частном общении учащихся, а только поощрение и популяризация к общению между собой. Таким образом, общение учащихся между собой исключительно на украинском языке носит рекомендательный и поощрительный характер , — объясняет правозащитница для "Телеграфа".

Компромиссность педагогов и ярость военных

Первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев признает несовершенство законодательства по языковому вопросу. По словам чиновника, эту проблему необходимо решать в правовом поле как можно скорее.

— С учителями и преподавателями этот вопрос вообще не стоит, ведь даже во время перерывов они находятся на рабочем месте. Доказательством чему является, например, дежурство педагогов во время перерывов. Что касается учащихся, ситуация сложнее и не определена на законодательном уровне. Лично я за то, чтобы общение проходило на украинском языке в течение всего учебного дня, ведь переключение с одного языка на другой, как минимум, вредит получению образования, — говорит омбудсмен в комментарии "Телеграфу".

Чиновник отмечает, что с началом полномасштабной войны проблема русскоязычности учащихся стала более выраженной, ведь в регионы, где украинский является естественным языком общения для большинства населения, прибыли сотни тысяч русскоязычных переселенцев из восточных и южных регионов.

В то же время, несовершенство владения государственным языком ни в коем случае не может быть поводом для буллинга ребенка или дискриминации в получении образования, говорит Сергей Горбачев.

— Учиться разговаривать правильно, овладевать языком — это нормальный жизненный процесс. Таких людей, напротив, надо всячески поддерживать, даже если они совершают ошибки. В то же время, есть единичные случаи, когда русскоязычность и отказ от общения на украинском становится принципиальной позицией ученика. Это неприемлемо, но реагировать на это можно только в рамках правового поля. Другое дело, что все действующие нормы языкового вопроса и предусмотренная за их нарушение ответственность выглядят эффективными только на бумаге. Их применение в условиях украинской школы вызывает сомнения, поэтому говорить о применении каких-либо санкций к таким ученикам сложно , — говорит омбудсмен.

Феномен русскоязычных военнослужащих, защищающих Украину с 2014 года, жертвуя жизнью и здоровьем ради уничтожения "русского мира", кажется, не удивляет уже никого, кроме политикини Ирины Фарион, которая в очередной раз оскандалилась заявлением о "москворотых быках" в рядах украинской армии.

Заявление экс-нардепки возмутило не только самих военных, но и общественных деятелей, политиков и рядовых граждан, вставших на защиту бойцов ВСУ, которые "позволяют себе" говорить по-русски. По словам экс-нардепа, бывшего пресс-секретаря "Правого сектора", экс-бойца Вооруженных сил Украины Борислава Березы, на фронте языкового вопроса не существует.

— Я служил с людьми, которые общались на русском, украинском и даже украинско-венгерском суржике. Ни одному из нас это не мешало. Это инсинуации тех, кто хочет либо заработать для себя дополнительные политические баллы, либо внести раздор. Пани Фарион как член КПСС с 1988 года, работает в парадигме коммунистической партии. В свое время ей ставили высокие оценки за русификацию иностранных студентов. Раньше это была ее задача, теперь задача — дискредитировать украинских воинов.

Наши военные защищают Украину и кладут свою жизнь не для того, чтобы госпожа Фарион открывала свой черный рот и оскорбляла их позорными словами, сидя в теплом, мирном городе, в котором нет круглосуточных обстрелов. Я уверен, если бы, не дай Бог, Украина была завоевана россией, Фарион уже давно сотрудничала бы с врагом", — говорит Борислав Береза в комментарии "Телеграфу".

Вместо того чтобы "играть" в язык и спекулировать этим вопросом перед каждыми выборами, правительству следовало бы предложить обществу действительно эффективные инструменты для решения данного вопроса, говорит экс-нардеп.

По словам Борислава Березы, одним из таких инструментов могло бы стать создание качественного контента на украинском языке (кино, книги, музыка), в первую очередь, для детей. Ведь среди взрослого населения это всегда будет оставаться вопросом личного выбора и ответственности, а подрастающее поколение должно с детства знать и лелеять родной язык.