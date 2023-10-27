Один из городов Украины "нанес удар" по русскому языку: о чем речь

Решение принято в День украинской письменности и языка

В Виннице введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Такое решение в пятницу, 27 октября, приняли депутаты городского совета.

Об этом сообщается в Telegram-канале Винницкого горсовета. Дата введения моратория совпала с Днем украинской письменности и языка, что городской голова Сергей Могрунов назвал символичным.

"В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: язык имеет значение", — подчеркнул мэр.

Теперь в Винницкой общине на улицах и общественном пространстве запрещены:

русскоязычная музыка,

книги на русском языке,

телепрограммы на русском языке,

спектакли на русском,

фильмы и сериалы российского производства и на русском языке.

Напомним, День украинской письменности и языка ранее отмечался 9 ноября, но после перехода на новый календарь, его дата — 27 октября. Праздник был установлен в 1997 году президентом Леонидом Кучмой. Дата выбрана неслучайна, ведь именно с именем Нестора-Летописца (которого церковь теперь чтит 27 октября) связано основание письменного украинского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киевском национальном университете имени Т.Г. Шевченко закрыли программу по изучению русского языка. Также там отказались от белорусского языка и фарси.